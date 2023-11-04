هجوم بـ«طيران مسير» على قاعدة حرير شمالي العراق كتب: يارا أشرف 01:26 ص | السبت 04 نوفمبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بهجوم «طيران مسير» على قاعدة حرير شمالي العراق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حسن نصر الله: قرار الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق حكيم وصائب مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في العراق من هو الجنرال الأمريكي الملقب بـ«سفاح العراق» وبماذا نصح قوات الاحتلال؟ مساجد العراق تبدأ بالتكبير تضامنا مع الفلسطينيين في غزة العراق طيران مسير قاعدة حرير شمال العراق القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف