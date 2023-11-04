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هجوم بـ«طيران مسير» على قاعدة حرير شمالي العراق

كتب:

يارا أشرف
01:26 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بهجوم «طيران مسير» على قاعدة حرير شمالي العراق.

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