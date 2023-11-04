حي المنتزه بالإسكندرية يعلن عن تواجد مندوب شركة المياه يوميا لتقديم الخدمات

أعلن اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، عن تواجد مندوب من شركة المياه، بالمركز التكنولوجي بالحي، بدءا من غد الأحد وبشكل يومي، لتقديم خدمات الشركة المياه للمواطنين المترددين على المركز النموذجي بحي المنتزه أول.

وأكد أن ذلك يأتي حرصا من حي المنتزه على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

الخدمات التي يقدمها المندوب

وأشار اللواء محمد، إلى أن الخدمات التي يقدمها مندوب شركة مياه الشرب بالإسكندرية هي دفع أي معاملات تخص شركة المياه سواء فواتير أو قيمة تعاقدات جديدة أو مقايسات، أو شحن كروت المياه، أو تقديم الشكاوى، أو استعلام، للتيسير على المواطنين من أهالي حي المنتزة أول، وطريقة دفع المعاملات المالية، عن طريق مندوب شركة المياه المتواجد بالمركز التكنولوجي بالحي ستكون عن طريق الفيزا البنكية فقط ولا يوجد تعامل نقدي.

المشاركات المجتمعية

وأوضح رئيس حي المنتزه أول إن الحي يقوم بدورة المجتمعي بالعديد من المشاركات المجتمعية حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات والأنشطة والعمل الدائم على تقديم الخدمات للمواطنين وخلال الفترة القادمة سيقدم الحى العديد من الخدمات بالتنسيق مع الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية والخاصة.