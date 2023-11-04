هل يُنصح بشراء الذهب الآن؟.. خبراء الصاغة يوضحون

حاز الذهب على اهتمام العديد من الأشخاص على مدار الأيام الماضية، وكثرت التساؤلات حول ماذا يحدث لسوق المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وسط التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وحول توقعات ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة من عدمه، بسبب الأحداث الإقليمية الجارية، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، إنه ينصح بشراء الذهب في كل الأوقات لأنه الملاذ الآمن بعيدا عن الدولار والطرق الاستثمارية الأخرى، حيث يحتفظ بقيمته ويزداد بعد الاحتفاظ به فترة كبيرة ثم بيعه.

وقال نجيب في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يفضل الانتظار لوقت الاستقرار في محال الصاغة وشراء الذهب حيث إن الإقبال على شرائه بشكل كبير في فترات معينة يساهم في ارتفاع أسعاره.

طوني جميل تاجر ذهب، قال إنه لا أحد يستطيع أن يجزم بما يمكن أن يحدث مستقبلا فقد تكون التوقعات كلها تشير للزيادة ولكن يحدث العكس.

طوني: يمكن أن يرتفع الذهب في هذه الحالة

وقال طوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه في حال تصاعد وتيرة الصراع والنزاع في منطقة الشرق الأوسط، وتدخل أطراف أخرى في النزاع بين إسرائيل وفلسطين، فإن الذهب قد يحدث له ارتفاع كبير، نظرا لخوف الناس على ما يمكن أن يحدث الفترات المقبلة.

الذهب ملاذ آمن دائما

وقال تاجر الذهب بمنطقة حدائق القبة، إن الذهب ملاذا آمنا على مر العصور وفي جميع الأحوال والفترات التي تشهد توترات وغيرها ويقبل الناس على شرائه وقت الشعور بالقلق من مستقبل اقتصاديات الدول المختلفة، وهو ما انعكس على ارتفاعه الفترة الحالية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 2924 جنيه، كما تجاوز سعر جرام 21 حاجز الـ2560 جنيها.