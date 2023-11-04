عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس، وذلك في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

ولا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة عن قصف محيط المستشفيات والمباني المجاورة لها، آخرها كان قصف مستشفى الشفاء واستشهاد أكثر من 60 شخصًا ومئات الضحايا، حيث كانت تؤوي آلاف النازحين، بينما نفد الوقود بالكامل عن المستشفى وانقطعت الكهرباء، وأصبح آلاف المرضى معرضون للخطر.

جدير بالذكر أن المستشفى التركي توقف عن العمل رغم أنه ملجأ لعشرات من مرضى السرطان، فضلا عن توقف عشرات المستشفيات في قطاع غزة بالكامل، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.