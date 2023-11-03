خبير قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية

ردّ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بِشأن إنذار الفلسطينيين قبل قصف المناطق المدنية في غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب جسيمة تستوجب المسئولية الدولية الجنائية الفردية للأشخاص مرتكبي الجريمة.

الاحتلال لم يتبع المعايير والشروط القانونية الواجبة التي يفرضها القانون الدولي الإنساني

وأوضح «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الاحتلال لم يتبع المعايير والشروط القانونية الواجبة التي يفرضها القانون الدولي الإنساني قبل إنذاره للمواطنين الأبرياء العزل في قطاع غزة بالانتقال وإعادة التوطن في جنوب غزة باعتبارها مناطق آمنة ولم يحدد لهؤلاء النازحين قسرًا والمهجرين قسرًا مناطق آمنة بالشروط الموضوعية القانونية التي اتفق عليها كل فقهاء القانون الدولي الإنساني، مع أن التهجير القسري يعتبر من جرائم الحرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال قصف الآلاف واستشهد الآلاف منهم وجرح آلاف آخرين وهم يحاولون الانتقال لمناطق مزعوم أنها آمنة.

المستشفيات لم تسلم من قصف الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أن المستشفيات لم تسلم من قصف الاحتلال الجائر الغاصب غير المميز ومنها مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وأكد سلامة أن هذا القصف العشوائي على مدار الساعة منذ 7 أكتوبر يعد جريمة حرب جسيمة تستوجب المسئولية المدنية التعويضية لدوة الاحتلال والمسئولية الدولية الجنائية الفردية للأشخاص مرتكبي الجريمة.