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«الصحة الفلسطينية»: 967 جريمة ضد عائلاتنا منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
11:29 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الدكتور أشرف القدرة

الدكتور أشرف القدرة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبرر جرائمه بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين.

شهداء فلسطين

وأضاف أشرف القدرة اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 15 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة واعترف الاحتلال باستهدافها، وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه يجب على العالم ألا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.

تدمير 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأوضح القدرة، أن الاحتلال استهدف ودمر 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وأبلغنا الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف.

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