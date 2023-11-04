تفاصيل زلزال نيبال.. قوته 6.4 درجة وأسفر عن 128 قتيلا وعشرات المصابين

ضرب زلزال نيبال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، الدولة الواقعة تقع في جبال الهملايا، بين الهند والصين، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى انهيار منازل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعبر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال جوا، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح والممتلكات جراء زلزال نيبال اليوم، وأمر الأجهزة الأمنية ببدء عمليات الإنقاذ والإغاثة على الفور.

تفاصيل زلزال نيبال اليوم

وكشفت وسائل إعلام، تفاصيل زلزال نيبال، وقالت إن زلزال نيبال اليوم، ضرب منطقة جاجاركوت غربي البلاد، الواقعة على بعد 500 كيلومتر غرب عاصمة البلاد «كاتماندو»، مشيرة إلى اهتزاز مبان في العاصمة الهندية «نيودلهي».

وقالت الشرطة المحلية، إن 92 شخصا قتلوا في جاجاركوت و36 في منطقة روكوم الغربية المجاورة، وكلاهما في إقليم كارنالي جراء زلزال نيبال اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش، إن أكثر من 100 شخص أصيبوا، مشيرا إلى امتلاء مستشفى جاجاركوت بالجرحى، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

رئيس وزراء نيبال يتوجه إلى المنطقة

والمسؤول في منطقة جاجاركورت هاريش شاندرا شارما، أشار عبر الهاتف، لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن عدد المصابين جراء زلزال نيبال اليوم، قد يصل إلى المئات والوفيات قد ترتفع أيضا.

وتوجه رئيس وزراء البلاد، بوشبا كمال داهال جوا، إلى المنطقة، مع فريق طبي عسكري من 16 عضوا، للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.