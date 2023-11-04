عاجل.. «الأرصاد» تحذر من تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تغيير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أنّ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد الشمالية اليوم السبت، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيفًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أنّ يكون هناك تغيير في حالة الطقس، إذ تكون هناك فرص لسقوط أمطار قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة 40% على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.