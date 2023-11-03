تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات.. أمطار رعدية وضباب

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأيام المقبلة بدءًا من غدا السبت ولمدة أسبوع حتى الخميس 9 نوفمبر، إذ تشهد الأحوال الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على عدة مناطق، فضلًا عن استمرار كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على العديد من الطرق، وسط تحذيرات من القيادة خلال تلك الفترة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار، فضلًا عن موعد انتهاء الشبورة، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.

حالة الطقس غدا في مصر

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول الطقس غدا في مصر فإنّه من المتوقع أن يكون الطقس حار نهارًا على معظم المحافظات، ويتحول إلى لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على عدة مناطق في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وعدة مناطق في أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على عدة طرق لتصل إلى حد الضباب خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع فإنّ العظمى والصغرى في الظل تأتي كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، وتحديدًا يومي الأحد والإثنين، شبورة مائية كثيفة من 4 لـ 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وفيما يخص توقعات الأمطار، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، تمتد خفيفة رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

ووفقًا لتوقعات الأرصاد فإنّ حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023 في جميع المحافظات تشهد كثافة الشبورة المائية الكثيفة من الفجر وحتى الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.