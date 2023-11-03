تفاصيل حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية تضرب عدد من المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، منوهة إلى سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية صباحا في المدن المختلفة.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس، إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا.. توقعات أمطار رعدية

وتشهد حالة الطقس غدا، تكون شبورة ماىية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ورغم توقعات سقوط أمطار رعدية، تتوقع الأرصاد، أن يسود غدا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 31 21

أكتوبر 31 21

بنهـا 32 22

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 30 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 34 21

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 33 21

السلوم 34 21

سيوة 33 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 34 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24