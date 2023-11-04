رئيس جامعة كفر الشيخ: درجات امتحانات الميدتيرم تضاف على المجموع النهائي

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بدء الاستعدادات لامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنّ الامتحانات من مقومات العام الدراسي الجامعي، ودرجاتها تضاف على المجموع النهائي للفصل الدراسي، ولها نجاح ورسوب، ولا يمكن للطالب الاعتذار عنها وتأجيلها إلا في عدد من الحالات التي يقرها قانون تنظيم الجامعات، كالحالات المرضية.

امتحانات الميدتيرم 2023

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ العمل منتظمًا في مختلف القطاعات في الكليات، لامتحانات الميدتيرم للفصل الدراس الأول 2023، وفقًا للخريطة الزمنية والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، موضحًا أنّ درجات امتحانات الميدتيرم تضاف إلى المجموع النهائي للطالب وغير مسموح بتأجيلها إلا في حالة مرض الطالب.

رئيس جامعة المستقبل: امتحانات الميدتيرم ستُعقد في موعدها

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضوالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الميدتيرم ستُعقد في موعدها دون تغيير أو تأجيل، لافتًا إلى أنها جزء رئيسي من الفصل الدراسي الأول ولها نجاح ورسوب، وفق قانون تنظيم الجامعات.