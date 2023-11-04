استهدف قصف صاروخي يستهدف قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية، أعلنت أن المنطقة العسكرية الشرقية اعترضت طائرة مسيرة بدون طيار محملة بكمية من المواد المخدرة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، الخميس الماضي، كانت قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة، من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.