«التحالف الدولي» يعلن سقوط قذائف صاروخية شمال شرق سوريا

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم، أنّ قذائف صاروخية، سقطت أمس قرب من القرية الخضراء شمال شرق سوريا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تبادل إطلاق النار وسقوط ضحايا

وفي سياق متصل، تبادلت القوات التركية والمقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، إطلاق نار كثيف على بلدة كوباني الحدودية شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل مدني مع تصاعد الصراع بين الأطراف المتحاربة.

وأصاب القصف المدفعي البلدة ومحيطها، وبدأ ليلاً وتكثف على مدار اليوم، بحسب السكان والإدارة المحلية شبه المستقلة التي تحكم المدينة في سوريا، وقالت الإدارة في بيان على الإنترنت إن طفلا واحدا على الأقل توفي جراء القصف وأصيب آخرون.