بعد تحويل سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. إجراء مهم في المرور يجب معرفته

بعد الانتهاء من تحويل السيارة الملاكي إلى الغاز الطبيعي، يجب على المالك أن يتوجه إلى المرور لاستيفاء إجراءات إثبات التغيير الذي طرأ على السيارة، وتقديم المستندات التي تؤكد أن السيارة تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا عن البنزين، حتى يجري اثباتها في ملف السيارة.

قانون المرور وتحويل السيارة للغاز

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن قانون المرور يلزم مالك السيارة بإثبات أي تعديل في الموتور بملف السيارة بالمرور، حتى يكون المرور لديه كل الأوراق التي تثبت ما طرأ على السيارة من تعديل، والتأكد من إجراءات المتانة والسلامة، عن طريق تحويلها إلى المهندس الفني لفحصها.

وتابع «سيد أحمد» في حديثه لـ«الوطن»، بعد تحويل السيارة الملاكي إلى الغاز الطبيعي، يجب أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات في المرور، حتى لا يتم سحب تراخيص السيارة، وهي مخالفة لا يجب التصالح عليها.

تحويل السيارة للغاز وإجراءات مهمة وضرورية في المرور

خطوات مهمة في المرور يجب استيفائها بعد التحويل إلى الغاز الطبيعي، وهي كالتالي:

- تقديم الأوراق التي تثبت تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي من مركز فني متخصص ومعتمد.

- الفحص الفني داخل المرور من قبل المهندس الفني.

- إعادة رفع بصمة الموتور.

- استخراج رخصة القيادة الجديدة بعد تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

- استلام الرخصة الجديدة بعد مراجعتها من قبل المرور التابع له محل إقامة مالك السيارة.

- يجب على مالك السيارة القيادة بحذر وعدم المغامرة والتهور عند القيادة تجنبًا للحوادث بسبب خطور الغاز الطبيعي.