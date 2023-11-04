اليابان تتعهد بتقديم 65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة

تعهدت اليابان بتقديم 65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، قال إن هناك قافلتان في طريقهم لغزة، موضحا «هناك بعض التغييرات التي طرأت على الدفعة الجديدة من المساعدات، تمت وفقا لتجربتنا في الدفعة الأولى، وكذلك تصعيد الأحداث داخل القطاع».

وأوضح «زمزم»، أنه جرى تقديم قوافل من التحالف الوطني تحمل مواد غذائية سهلة في التناول المباشر، وكذلك تحتوي على ما يفيد جسدهم من فيتامينات وغيره، مراعين في ذلك الأوضاع الصعبة داخل القطاع.