«ميقاتي» يطالب «الخارجية الأمريكية» بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق لبنان

التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق لبنان، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

«نصر الله»: الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد تشهد حربا واسعة

وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد قال إن الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد تشهد حربا واسعة، موجها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية قائلا: «تذكروا هزائمكم في لبنان والعراق وأفغانستان».

وأضاف «نصر الله» أنه يجب وقف العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء 43 مستعمرة إسرائيلية شمالا و58 أخرى جنوبا، مشيرا إلى أن جبهة لبنان جذبت ثلث جيش الاحتلال إلى الحدود، كما أن نصف الدفاع الصاروخي الإسرائيلي موجه ناحية لبنان.