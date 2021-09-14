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أبو الغيط يهنئ نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كتب:

الوطن
04:09 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان، وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن «أبو الغيط» أعرب لـ«ميقاتي» في اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، عن استمرار وقوف الجامعة العربية، إلى جوار لبنان، في الظرف الصعب الحالي، حتى تتحقق الانفراجة المأمولة التي يتطلع إليها الشعب اللبناني.

وأضاف أنه جرى التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.

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