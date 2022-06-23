نجيب ميقاتي بعد تكليفه رئيسا لوزراء لبنان: يجب تنحية الخلافات جانبا

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على تزكية من 54 نائباً، بما يعني حصوله على غالبية أصوات النواب اللبنانيين في الاستشارات النيابية، بشأن اختيار رئيس الحكومة اللبنانية، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

ميقاتي: يجب التعاون مع النواب لإقرار اتفاق مع صندوق النقد في أسرع وقت

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنّه يجب أن ندع الخلافات جانبا في لبنان، داعيًا إلى التعاون مع مجلس النواب لإقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن.

مسودة صفقة تمويل مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار

جاء ذلك بعد أن سبق وأبرمت حكومة ميقاتي، في أبريل الماضي، قبل إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بشرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.