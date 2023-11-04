الهلال الأحمر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الطواقم الطبية

أكدت جمعية الهلال الأحمر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، حسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر بسبب القصف.

وأضاف «جبريل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم».