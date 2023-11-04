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الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 47 شاحنة مساعدات اليوم

كتب:

محمد سامي الكميلي
09:29 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري

سلّمت جمعية الهلال الأحمر المصري، نظيرها الهلال الأحمر الفلسطيني، الدفعة الحادية عشر من المساعدات الإنسانية العاجلة، من خلال معبر رفح البري.

عدد الشاحنات التي وصلت اليوم 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن عدد الشاحنات التي سُلمت اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 47 شاحنة من المساعدات والإعانات الإنسانية والإغاثية.

وأوضحت الجمعية، أن الشاحنات الإغاثية تحتوي على مواد غذائية ممثلة في معلبات وأكياس أرز ومكرونة وصلصة وماء، ومساعدات إغاثية ممثلة في أدوية ومستلزمات طبية عبارة عن «مضادات حيوية - مسكنات للآلام - أدوية للكوليسترول - أدوية للحروق - أدوية للكسور».

المخزون الاستراتيجي على وشك النفاد

وأكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن المخزون الاستراتيجي من المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، على وشك النفاد، مطالبا بضرورة استكمال الجسر الجوي لإرسال المساعدات.

كما ناشد «الناظر» جميع دول العالم لإرسال المساعدات الطبية والغذائية والدوائية لأهالي قطاع غزة، نظرا لما يلقونه من انتهاكات على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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بقلم محمد سامي الكميلي