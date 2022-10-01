بدأت اليوم.. خطوات دفع فاتورة الكهرباء من المنصة الموحدة للخدمات

بدأ اليوم مطلع شهر أكتوبر الجاري، استحقاق دفع فاتورة الكهرباء 2022، ويتيح المنصة الموحدة للخدمات الكهرباء، إمكانية الاستعلام عن قيمة الفواتير وحساب استهلاك الكهرباء وطرق دفعها أونلاين من خلال الهاتف الذكي.

وفيما يلي، ننشر الخطوات الواجب اتباعها حتى تتمكن من دفع فاتورة الكهرباء أكتوبر 2022 عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في السطور التالية:

التسجيل في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وحتى تتمكن من دفع قيمة فاتورة الكهرباء، يجب التسجيل في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

- الضغط على شمال الصفحة الرسمية للمنصة، واختيار «مستخدم جديد».

- قم بادخال البيانات المطلوبة من واقع بطاقة الرقم القومي، مثل الاسم كامل، ورقم بطاقة الرقم القومي، التليفون المحمول، والبريد الإلكتروني، كلمة السر.

- يتم إرسال كود تأكيد على رقم الهاتف الذكي المسجل.

- أدخل الرقم على المنصة للتأكيد التسجيل.

- يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة السر للدخول على المنصة

خطوات دفع فاتورة الكهرباء

بعد تسجيل الدخول على المنصة، سيكون بإمكانك الاستفادة من الخدمات المتاحة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومنها خدمة «دفع الفواتير الكهرباء».

- اختر دفع الفواتير بالضغط على «طلب جديد».

- سيطلب منك تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام، ومنها أن الشركة غير مسؤولة عن ذكر خطأ في كود السداد، أو عدم تسجيل البيانات بشكل غير صحيح، ولن يكون بإمكان المتقدم استرداد قيمة الفواتير.

- ستكون الخطوة التالية، هي اختيار عداد من إعدادتي وإدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام، لتظهر كود السداد الإلكتروني، أما إذا كنت تمتلك كود السداد الإلكتروني فيجب إدخاله ودفع قيمة الفاتورة ببطاقة الائتمان أو الفيزا.

وفضلا عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، فإنه يمكن دفع قيمة الفواتير من خلال شركات التحصيل الالكتروني التي تتواجد فروعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال ذكر كود السداد الموجود على فاتورة الكهرباء.