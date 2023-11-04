عاجل.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ«أونروا»

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ«أونروا»، فق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، وأوضحت القناة بأن قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدية بقصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف دور العبادة والمدارس والمستشفيات

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر بسبب القصف.

وأضاف «جبريل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم».