هزة ارتدادية تضرب نيبال.. قوتها 2.8 درجة

ضربت هزة ارتدادية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، نيبال الواقعة في جبال الهملايا، بين الهند والصين، صباح اليوم السبت، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة ارتدادية ضربت نيبال على مسافة 24 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من ديبايال، و154 كيلومترا شمال شرق بيليبت.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوي، نيبال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة زلزال نيبال وقعت على عمق 18 كيلومترا بالقرب من بلدة جوملا الجبلية شمال شرق عاصمة البلاد كاتماندو.