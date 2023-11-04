شروط مسابقة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة.. اعرف موعد التسليم

أعلن النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة عن تنظيم مسابقة باسم «الذكاء الاصطناعي واستخداماته في تطوير العملية التعليمية»، ووضع شروط ولوائح معينة للطلاب الراغبين في المشاركة بالمسابقة، وذلك برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

شروط المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة

ووفقا للصفحة الرسمية للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة وضع شروط للمشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي واستخداماته في تطوير العملية التعليمية وهي كالتالي:

- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث

- عدد صفحات البحث لاتقل عن 15 ولا تزيد عن 20 صفحة

- أن يكتب البحث من خلال جهاز الحاسب الآلي «الكمبيوتر» بلغة عربية صحيحة ويراعى استخدام البحث العلمي.

- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويرفق بالبحث صورة البحث + CD

- يدون على البحث «الاسم، الكلية، السنة الدراسية، رقم الهاتف».

موعد تسليم البحث في الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة

كما أعلن النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة المنصورة عبر صفحته الرسمية أن آخر موعد لتسليم البحث يوم الخميس بتاريخ 16 شهر نوڤمبر الجاري 2023، وذلك بمبنى الإدارة العامة لرعاية الطلاب «النشاط العلمي والتكنولوجي» بالجامعة.