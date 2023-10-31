الشرقية تنظم 9 دورات تدريبية لـ643 شابا في برامج الحاسب الآلي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تدريب الشباب والفتيات على برامج الحاسب الآلي

وأوضح ممدوح الشرقاوي، مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي).

9 دورات تدريبية

وأشار إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الجاري قام بتنفيذ 9 دورات تدريبية لـ643 متدربا، شملت عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL في (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL)، استفاد منها 216 متدربا، إضافة إلى عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT- Word - Excel- POWERPOINT ACCESS - web Search - Mob.App - اختبارات التحول الرقمي) استفاد منها 168 متدربا.

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.