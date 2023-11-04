وصول 10 شاحنات بمساعدات من حزب حماة الوطن إلى معبر رفح البري

وصلت 10 شاحنات تحمل مساعدات متنوعة وأدوية من حزب حماة الوطن بشمال سيناء إلى معبر رفح البري، وذلك ضمن المساعدات التي يقدمها الحزب لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة.

انطلاق الشاحنات من وسط العريش في اتجاه المعبر

وقال أيمن العكس، أمين التواصل الجماهيري بالحزب، إنه تم بالفعل ترتيب وتجهيز 10 شاحنات من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي انطلقت من أمام الصالة المغطاة بوسط العريش في اتجاه معبر رفح البري، ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن شباب الحزب رافقوا الشاحنات حتى معبر رفح، لتسليمها إلى الجهات المسؤولة، وهي الدفعة الأولى التي يرسلها الحزب بعد التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية.

حماة الوطن دائم العطاء للأشقاء الفلسطينيين

وأكد المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن المساعدات عبارة عن لبن أطفال ومساعدات غذائية، ومستلزمات دوائية ومعيشية، وعلاجية.