إبحار عشرات المراكب السياحية إلى جزر البحر الأحمر (صور)

أبحرت عشرات المراكب السياحية إلى جزر البحر الأحمر صباح اليوم السبت، على متنها آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر التي تضم 39 جزيرة على طول الساحل لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة والشعاب المرجانية الرائعة.

إبحار المراكب السياحية إلى جزر البحر الأحمر

وكشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إبحار عشرات المراكب السياحية إلى جزر البحر الأحمر المختلفة التي تجذب آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة حول العالم، لممارسة رياضة الغوص والسنوركل والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والأسماك الملونة.

توافد السياح على الشواطئ

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش حركة الرحلات البحرية وزيادة في الإقبال على الحجوزات تزامناً مع انتعاش السياحة وتوافد السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم على شواطئ البحر الأحمر، والتي تلقب بـ«مالديف مصر» لروعتها وشواطئها الخلابة ومياهها الفيرزوية ورمالها الناعمة وأشعة الشمس الدافئة التي تستقطب سياح العالم من مختلف الدول.

جزر البحر الأحمر

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن شواطئ البحر الأحمر تضم حوالي 39 جزيرة، بها أكثر من 60 موقعًا للغوص على ساحل البحر، بينها مواقع عالمية مثل الفنستون، وشعاب الطويلة وعرق فانوس وبيت القرش بجنوب البحر الأحمر، وعرق سمية الذي يقصده المحترفون، ومواقع غوص جزيرة الجفتون وجزيرة الأخوين جنوب البحر الأحمر.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شواطئ البحر الأحمر تستقطب حوالي 4 ملايين سائح سنويا حول العالم لممارسة الغطس والسنوركل.