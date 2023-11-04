عاجل.. مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي: 150شهيدا وجريحا في استهداف مدرسة الفاخورة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بسقوط نحو 150 شهيدا وجريحا في استهداف مدرسة الفاخورة.

وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ«أونروا»، وارتكبت مجزرة جديدة بقصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

فيما قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر.

وأضاف «جبريل»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم».