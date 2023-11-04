«الخارجية»: سننقل لـ«بلينكن» موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة بشأن غزة

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزراء خارجية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يجتمعون اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان.

اتخاذ موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأوضح «أبوزيد» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، أن الاجتماع يهدف لاتخاذ موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن والذي يزور الأراضي المحتلة الآن، ومن المتوقع أن يطير إلى الأردن للاجتماع مع وزراء خارجية 5 دول عربية.

ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية

وأكد أن شكري ووزراء الخارجية العرب سيؤكدون على بلينكن ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وأولوية دخول المساعدات والتأكيد على مبدأ لا للتهجير وإنهاء الاحتلال وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل.

ويتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لعدوان واجرام غاشم من آلة الاحتلال الحربية أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.