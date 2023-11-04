محادثات أمريكية لإقرار هدنة في غزة.. و«بايدن» يواجه غضب داخلي بسبب دعمه لإسرائيل

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى على وجود محادثات بشأن هدنة مهمة للغاية في قطاع غزة، للإفراج عن عشرات الرهائن، مشيرًا إلى أن الأمر يخضع لنقاش جدي ونشط للغاية، مشددًا على أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن لإنجاز ذلك فعليا.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن المسؤول الذي لم تسميه، إن إخراج هذا العدد الكبير من الأشخاص سيتطلب وقفًا كبيرًا إلى حد ما للأعمال العدائية، محذرًا أنه ليس هناك أي ضمان على الإطلاق أو حتى موعد محدد لحدوث ذلك.

مسؤول أمريكي: «بايدن» يؤيد الهدنة الإنسانية

ذكرت الصحيفة أن «بايدن» يؤيد الهدنة الإنسانية لاخراج المحتجزين لدى حماس، بينما حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك هدنة مؤقتة في غزة ما لم تفرج حماس عن المحتجزين.

بلينكن يعترف أن واشنطن تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب مساندتها للاحتلال

اعترف أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب مساندتها لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بهزيمة تل أبيب، مشددًا على وجوب أن تكون هناك فترة توقف الآن للسماح للرهائن بالخروج، مؤكدًا أن إدارة بايدن تواجه غضبًا داخليًا متزايدًا بسبب دعمهم للأعمال الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل بحاجة إلى أن تكون أكثر وعياً بالخسائر في صفوف المدنيين.