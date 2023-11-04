وصول طائرة مساعدات تحمل سيارات إسعاف من الكويت إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش، اليوم السبت، طائرة مساعدات من دولة الكويت، تحمل سيارتي إسعاف ومساعدات طبية لأهالي قطاع غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، منسق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن طائرة كويتية وصلت إلى مطار العريش، تحمل سيارات إسعاف وأدوية علاجية، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تحميل المساعدات

وأضاف منسق الهلال الأحمر المصري، أنه جار تنظيم المساعدات التي وصلت خلال الساعات القليلة الماضية، وحملها على باكيتات خشبية لسهولة نقلها على سيارات معبر رفح البري باتجاه قطاع غزة

تنسيق كامل مع وزارة الصحة الفلسطينية

بدوره، أكد الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، التنسيق الكامل مع مديرية الصحة ووزارة الصحة في قطاع غزة، وأيضا مع محافظ شمال سيناء، وذلك خلال إرسال المساعدات عبر معبر رفح البري.

وأضاف رئيس الهلال، لـ«الوطن»، أنه يتم معرفة الضروريات المطلوبة لأهالي القطاع، والتي تكون ضمن الأولويات المرسلة، سواء المواد الغذائية أو المستلزمات العلاجية وسيارات الإسعاف والخيام.