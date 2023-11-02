مطار العريش يستقبل طائرتين محملتين بالمساعدات لأهالي غزة

واصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة، والتي وصلت من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة ومنظمات عالمية وعربية ومؤسسات وأحزاب، حيث وصلت طائرتان محملتان بـ72 طنًا من المساعدات المتنوعة استلمها رجال الهلال الأحمر المصري بسيناء، لتفريغ محتوياتهما وتخزينهما في مدينة العريش، ومخازن المحافظة.

27 طن مساعدات ومستلزمات طبية وصلت مطار العريش

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم الخميس، في بيان له إن الطائرة الأولى وصلت من دولة الكويت عبر الجسر الجوي، وتحمل 27 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية و4 سيارات إسعاف، والثانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية وتحمل 45 طنا من المستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف، وعداا من الأغطية والمفروشات.

1600 طن من المساعدات

الجدير بالذكر أنه وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء، عدد 65 طائرة تحمل أكثر من 1600 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أهالي قطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضي، ويتم أرسال الشحنات تباعا الى معبر رفح البري 2023.