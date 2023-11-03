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مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من روسيا والكويت لنقها إلى غزة

كتب:

شريف سليمان
01:40 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات.. أرشيفية

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات.. أرشيفية

استقبل مطار العريش، طائرتي مساعدات روسية وكويتية، تمهيدا لإرسالها إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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بقلم شريف سليمان