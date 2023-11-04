ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال إلى 154 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال نيبال اليوم، إلى 154 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 150، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام نيبالية.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أنّ يرتفع عدد ضحايا زلزال نيبال، فيما أشار شهود عيان، إلى انهيار المنازل في المنطقة المتضررة، وتعرض المباني في الأجزاء الشمالية من الهند، لهزات أرضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

بؤرة زلزال نيبال بمنطقة جاجاركوت

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة جاجاركوت على بعد نحو 500 كيلومتر شمال شرق عاصمة نيبال كاتماندو.

بدورها، أرسلت حكومة نيبال، فريقًا مكونًا من 41 عاملاً صحيًا، من بينهم أطباء متخصصون، إلى منطقتي جاجاركوت وروكوم ويست المتضررتين من الزلزال.

جدير بالذكر، أن الزلازل شائعة في نيبال، إذ تسببت هزة أرضية بقوة 7.8 درجة، في عام 2015، في مقتل نحو 9000 شخص وإلحاق أضرار في نحو مليون مبنى.