ارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال إلى 132 شخصا

أفادت السلطات في نيبال، بأن زلزال ضرب منطقة نائية في غرب نيبال، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 132 شخصًا، وتعمل فرق الإغاثة بمساعدة القوات الأمنية، على البحث عن ناجين محتملين، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب نيبال

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب النيبال الواقع في جبال هملايا، في وقت متأخر أمس، وكان على عمق 18 كيلومترا، كما وقع مركز الزلزال على بعد 42 كيلومترًا جنوب جوملا بالقرب من الحدود مع التيبت.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، نارايان براساد ببارتاراي، أنّ 92 شخصًا قضوا في جاجاركوت و40 في روكوم، وهما أكثر إقليمين تضررًا جراء الزلزال في مقاطعة كارنال الحدودية.

وأشار الناطق باسم الشرطة الوطنية، ويُدعي كوبر كاتايات، إلى أنّ الزلزال تسبب في إصابة أكثر من 100 شخص آخرين بجروح في الإقليمين.