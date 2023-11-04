الليلة الـ28 للعدوان على غزة.. الاحتلال يقصف مستشفى ومسجداً ومدرسة أممية

مع دخول الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الـ29 على التوالي، عاش أهالي القطاع الفلسطيني ليلة عصيبة مساء أمس الجمعة، شهدت تزيداً في مستوى الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي شملت قصف سيارات الإسعاف والمستشفيات والمساجد، بل وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة، رغم كل الأعراف والقوانين الدولية.

قصف موكب سيارات إسعاف متجه لمعبر رفح

شهد قطاع غزة جريمة بشعة الليلة الماضية، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف موكب سيارات إسعاف كان متوجهاً إلى معبر رفح، لنقل عدد من الجرحى إلى الجانب المصري، كما قصفت طائرات الاحتلال 3 مستشفيات، ومدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، تأوي مئات النازحين، بالإضافة إلى قصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، وتدمير مسجد في حي «الصبرة»، كما استهدفت غارة إسرائيلية بوابة مستشفى النصر، شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين واصابة آخرين.

طائرات الاحتلال تقصف خزاناً للمياه يغذي عدة أحياء

وفي إطار الاعتداءات المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، كما قصفت خزاناً للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح، جنوب قطاع غزة،

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن استشهاد عشرات المواطنين وإصابة مئات آخرين، كما أدت إلى تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في تقرير لها صباح اليوم السبت.