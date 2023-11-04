«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس: حار نهارا.. لطيف ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس حار خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل الحرارة على مناطق الساحل الشمالي الشرقي، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء طقس حار نهارًا، ويسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا سيكون لطيف أول الليل ويميل للبرودة

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «ten»، أن حالة الطقس ليلا سيكون لطيف أول الليل، ويميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هناك فرص سقوط أمطار في بعض المناطق

أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص سقوط أمطار في بعض المناطق، حيث تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وصولًا إلى نقطة ضباب في بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق السريعة بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تصل إلى حد الضباب، وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.