الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. رعدية تضرب 7 مناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن توقعاتها لحالة الطقس غدا في المحافظات، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، والتي من المتوقع أن تضرب نحو 7 أقاليم في أقصى جنوب الصعيد، بينما تشير توقعات الأمطار إلى استمرارها على عدة محافظات لمدة أسبوع حيث تتقدم لتشمل جنوب سيناء.

وتستعرض «الوطن» توقعات الأمطار وأماكن سقوطها غدا السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، فضلًا عن أنواع الأمطار ونسبة سقوطها.

أخبار الأمطار والسيول غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق ومحافظات والتي قد تكون رعدية أحيانًا، حيث جاءت توقعات الأمطار كالآتي:

سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتضم مناطق «سفاجا، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم».

سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة وتشمل محافظات «سوهاج، والبحر الأحمر، وأسوان، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد».

أخبار الأمطار لمدة أسبوع

ومن المتوقع ضمن حالة الطقس في الأيام القادمة أن يستمر سقوط الأمطار على مدار الأسبوع المُقبل، حيث تتقدم الأمطار بعد غدٍ الأحد لتشمل جنوب سيناء إلى جانب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات جنوب الصعيد، ثم تنحسر من الإثنين وحتى يوم الخميس لتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% فقط على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر فقط، وذلك على فترات متقطعة.