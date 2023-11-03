«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. شبورة وأمطار تضرب المحافظات

شبورة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حتى يتوخى قائدي المركبات الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرقات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار تضرب المحافظات

وعن توقعات حدوث شبورة وأمطار خلال الساعات المقبلة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض الطرقات.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار اليوم، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، وتزداد غدًا السبت، لتكون متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم، بعد تحذير الأرصاد من فرص ظهور شبورة وأمطار، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.