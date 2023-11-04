إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بالبحيرة (صور)

شنت محافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة 21 تعديا على الأراضي بالبحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «الدلنجات - بدر - حوش عيسى- إدكو - كفر الدوار- رشيد» عن إزالة 21 حالة تعد على مساحة 5530 مترا مربعا، عبارة عن مبان وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وهنجر معدني وشدات خشبية.

تكثيف حملات الإزالة في البحيرة

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.