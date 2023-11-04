مولد عبدالرحيم الصنجق في قنا يتحول لمسيرة دعم لفلسطين (صور)

تحولت دورة المولد للشيخ عبدالرحيم الصنجق في منطقة الصعايدة بدشنا شمال محافظة قنا، إلى مسيرة لدعم أهل غزة ودعم قرارات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وبدأت دورة المولد التي تقدمها الخيول والجمال والآلاف من المواطنين وبجانبها الطرق الصوفية حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية جنبا لجنب، من مقر الشيخ عبدالرحيم الصنجق في منطقة الصعايدة طافت شارع الجبانة بطول كيلو متر.

مسيرة لدعم غزة بقنا

وردد الآلاف من المواطنين هتافات «غزة غزة.. رمز العزة.. وتحيا مصر» رافعين الأعلام الفلسطينية والمصرية وسط الأغاني الوطنية.

وخلال المسيرة، ألقت السيدات من شرفات المنازل المطلة على طريق الدورة والمسيرة، حلاوة المولد على المشاركين في الاحتفالات الختامية.

وقال سيد بسيوني، أحد المواطنين بمنطقة الصعايدة في دشنا، إن الاحتفال بمولد عبدالرحيم الصنجق، يتم كل عام وتبدأ الاحتفالات قبل دورة المولد التي خرجت اليوم بمدة 15 يومًا، وهذه الاحتفالات ممتدة منذ عشرات السنوات منذ وفاة جدنا عبدالرحيم الصنجق.