«المهندسين» تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بالصالون الثقافي للنقابة

احتفلت النقابة العامة للمهندسين بذكرى المولد النبوي الشريف، أمس، وذلك من خلال تنظيم اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة، برئاسة المهندس محمد محفوظ، صالونًا ثقافيًّا تحت عنوان «الموالد عبر العصور»، أداره المهندس صلاح أبو الليل، عضو اللجنة، حيث تخلله فقرات من التواشيح والابتهالات، والشعر والحكي التراثي.

احتفال المولد النبوى الشريف

واستعرض «الصالون» تطور احتفال المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال محاضرة للدكتورة فاتن صلاح، أستاذ تاريخ العمارة، التي أكدت أنه رغم اختلاف الزمان إلَّا أن العادات والتقاليد الشعبية تبقى راسخة وثابتة في أرجاء مصر، وتنوعت مظاهر الاحتفال، فكان لكل عصر عاداته وطقوسه التي انفرد بها تبعًا للسلطة الحاكمة.

واختتمت «صلاح» محاضرتها بالتأكيد أن المصريين يظلون على درب أجدادهم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تعبيرًا عن عشقهم لنبيهم الكريم.

وكان الصالون الثقافي قد بدأ بكلمة للمهندس عبدالرحمن لاشين، مقرر اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة، تضرع فيها إلى الله -عز وجل- بالدعاء، بالشفاء العاجل لكبير أسرة مهندسي مصر، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مشيرًا إلى أن اللجنة تعقد الصالون، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بدور تثقيفي مهم، حيث تضم قامات فنية وثقافية لها تاريخ طويل.

فعاليات الاحتفال

كما شهد الصالون إلقاء فقرات من قصيدة البردة وإلقاء الضوء عليها، حيث أوضح المهندس أشرف النوبي، عضو اللجنة، أن أول من ألَّفها هو «كعب بن زهير» في عهد الرسول الكريم، ومن بعده أكملها «البوصيري»، إلى أن شهد العصر الحديث قيام أمير الشعراء أحمد شوقي بتأليف قصيدة على نهجها أسماها نهج البردة.