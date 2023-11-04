عضو «اتحاد المرأة الفلسطينية»: الاحتلال يستهدف المرأة لأنها أساس المقاومة

قالت سونيا عباس، مسئوولة اللجنة الثقافية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أن المرأة الفلسطينية رمز القوة والصلابة وتحمل المسؤولية، فعندما استشعرت الخطر، في بداية القرن الماضي، أسست اتحاد نساء عربي منذ عام 1921، لتقف في وجه الاحتلال، بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات للمندوب السامي البريطاني، ضد التهجير القسري، وتسهيل انتقال الأراضي لليهود.

«عباس»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المرأة الفلسطينية

وأضافت «عباس» خلال حوارها في برنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، مع الإعلامية داليا أشرف، المرأة شاركت في الثورة الفلسطينية الكبرى 1936، في التنظيم والمظاهرات ومساعدة الثوار، لذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المرأة الفلسطينية، لأنه يعلم أنها أساس النضال والمقاومة، وتوريث الهوية الفلسطينية وحب الأرض.

المقاومة أساسها من المرأة الفلسطينية

وتابعت «عباس»، أن المقاومة أساسها من المرأة الفلسطينية، ورسالة الاتحاد هي تمكين المرأة من جميع المجالات، حتى تصبح مؤهلة في الدفاع عن قضيتها، وصوتها مسموع في العالم كله.