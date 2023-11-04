بعد تثبيت الفائدة.. أفضل شهادات بنك مصر للادخار بعائد 22% سنويا

بعد قرار لجنة السياسات في البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، يسعى عدد كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم في البنوك لأنها طريق مضمون وآمن ويحقق هامش ربح جيد لمن يشتري شهادات البنوك المعروفة بشهادات الإدخار، خاصة شهادات بنك مصر.

فوائد شهادات البنوك

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إن شهادات الاستثمار أو الإدخار في بنك مصر ساهمت في حدوث حركة لرأس المال في البنوك فبدلًا عن إدخار النقود في المنازل دون استثمارها حلت البنوك مشكلة كبيرة وحققت نفعًا مشتركًا بأن أتاحت شهادات الإدخار بمبالغ متدنية تبدأ من 1000 جنيه، ومنها تلك ما يطرحه شهادات بنك مصر.

وأضاف البنا في حديثه للوطن أن حركة رأس المال في شهادات بنك مصر أو نشاطات التجارة والصناعة تساهم في تحسن الاقتصاد وتوفير فرص عمل كثيرة للشاب بدلًا من حالة الركود التي تنتج عن عملية إدخار الأموال في المنازل.

ترصد «الوطن» أفضل شهادات الادخار في بنك مصر التي تحقق ربحًا للمواطنين، وهي كالتالي:

شهادة ابن مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

العائد: متناقص 22%، 18% و16% على الترتيب.

شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- العائد: 19% ثابت.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

العائد: 12.25% لـ1200 جنيه، و12.50% لـ 1000 جنيه.