عائد يصل لـ20%.. أعلى 3 شهادات إدخار بعد قرار «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، في اجتماعها السابع خلال العام الجاري 2023، عن الإبقاء على أسعار الفائدة، لذا نقدم في السطور التالية أعلى 3 شهادات إدخارية في البنوك المصرية بعائد ثابت.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023 في المواقع الرسمية للبنوك المصرية، يوفر البنك الأهلي المتحد أعلى شهادة إدخار بعائد ثابت يصل إلى 20% سنويًا ويصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، ومدتها 3 سنوات، واسم الشهادة بريميم.

شهادة بنك المشرق

وعن أعلى الشهادات أيضًا ذات العائد الثابت، شهادة بنك المشرق إذ أن الفائدة 19.5% سنويًا، بدورية صرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، ومدتها 3 سنوات.

شهادة البنك الأهلي المصري

كما يتميز البنك الأهلي المصري بتقديم شهادة بعائد مرتفع ويطلق عليها البلاتينية، بحد أدنى للشراء ألف جنيه، ونوع الفائدة ثابتة طوال المدة أي 3 سنوات، وسعر العائد 19% سنويًا، بدورية صرف شهريًا، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء بحسب البنك.

اجتماع البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.