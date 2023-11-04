إزالة 54 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية في الإسكندرية (صور)

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من تنفيذ 54 إزالة في كافة أحياء الإسكندرية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن حي العجمي برئاسة هدي أبو كليلة، شن حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة سقف خرساني بالدور الأرضي بشاطئ النخيل، وكذلك إزالة حوائط روف بدون سقف بشارع نادي الضباط فضلًا عن إزالة حوائط داخل محل بشاطئ النخيل كما تم إزالة عقار مكون من ثلاثة أدوار بشارع الحنفية البيطاش بالإضافة إلى إزالة أسوار وحجرتان داخل أرض بشارع نادي الجمارك وإزالة روف بمنطقة أبو تلات قبلي، كما تم إزالة أسوار وعدد 2 بوابة خرسانية بمنطقة أم زغيو و إزالة الدور الرابع بأحد العقارات بشارع الحنفية، فضلًا عن إزالة الدور الثالت علوي بأحد العقارات بشارع الحنفية وإزالة سور فيلا مخالف بشارع الروضة الخضراء وأيضا إزالة سور بوابة خرسانية بشارع خير الله وإزالة أسوار قطعة أرض بوصلة أم زغيو.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص وتعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر، من بينها 3 جمالونات و4 متغيرات مكانية بالطريق الدائري وأبيس الثانية.

حملات إزالة مكبرة في الإسكندرية

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بعزبة حوض 10، حيث تم إزالة مبني مخالف علي مساحة 100م وإزالة مبني أرضي علي مساحة 130م بعزبة جون.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8، تتمثل في إزالة 150م حوائط من الطوب الأبيض على مساحة 150مترا، وإزالة اعمدة بمبني غير مكتمل على مساحة 150م فضلًا عن إزالة سملات خرسانية علي مساحة 350م بالإضافة إلى إزالة حوائط خرسانية بأمتداد 150م.

كما نفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة تمكنت من إزالة 10 متغيرات مكانية بحوض صبحي البحيري والتوفيقيه وخورشيد كما تم إزالة حالتي تعدي على 4 قراريط من الأراضي الزراعية.

إزالة أبنية مخالفة في الإسكندرية

وواصل حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة أعمال بناء مخالفة لأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة مساكن الحرية، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء دور أول علوى بدون ترخيص بشارع جراج السني.

بينما قام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملة مكبرة، تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة، وإزالة سقف خرساني والتحفظ على مواد البناء بأحد العقارات بمنطقة اللبان.