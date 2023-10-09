مصرع طفل غرقا في نهر النيل بالجيزة

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة القسم، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بانتشال جثمان طفل بنهر النيل.

وعلى الفور، أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبيّن أنّ الجثمان لطفل، 14 عاما، وتبيّن أنّه كان يستحم هو و2 آخرين من أصدقائه ولم يتمكنوا من إنقاذه، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.