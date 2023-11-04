جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة.. ساعة واحدة يوميا

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة يومياً كما كانت من قبل، وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في شركة كهرباء البحيرة عن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة

وتستعرض «الوطن» جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة، كما يلي:

- مركز رشيد، وحوش عيسى دمنهور، وكفر الدوار، من الساعة 12 ظهرا حتى 1 مساء.

- المحمودية، ومدينة النوبارية، ورشيد، وكوم حمادة، ومركز بدر، من 3 مساء حتى 4 مساء.

- الدلنجات، وكوم حمادة، من 9 مساء حتى 10 مساء.

- حوش عيسى، وأبو حمص، من 5 مساء حتى 6 مساء.

- شبراخيت، ووادي النطرون، من 7 مساء حتى 8 مساء.

- إيتاي البارود، وأبو المطامير، وقرى كفر الدوار، وإدكو، من الساعة 1 مساء حتى 2 مساء.

تخفيف أحمال الكهرباء

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أنه منذ أمس الجمعة، 3 نوفمبر 2023، جرى البدء في تخفيف الأحمال إلى 1600 ميجا وات بدلا من 3200 ميجا وات.