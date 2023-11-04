وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. المستندات والشروط

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الوظائف الشاغرة، بالإعلان رقم 1 لعام 2023، وتستعرض «الوطن» المستندات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي جاءت «درجة مدير عام، الوظائف التخصصية، الوظائف الهندسية، وظائف العلوم، التعاقد بمكافأة شاملة».

الشروط العامة للتقديم على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وجاءت الشروط العامة في المتقدمين لجميع وظائف التعيين للتقديم على الوظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال الإعلان كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة في تاريخ نشر الإعلان لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة وللدرجة الثانية عن 35 سنة وللدرجة الثالثة عن 30 سنة.

2- أن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل وإجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

3ـ استيفاء جميع المتقدمين للشروط الواردة باللائحة نظام العاملين بالهيئة الموضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.nppa.gov.eg.

4- اجتياز الاختبارات المقررة.

5ـ قبول العمل بمواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما.

6ـ يحق للهيئة ترشيح المتقدم إلى وظيفة تناسب مؤهله وتخصصه طبقًا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات.

7ـ يتم الاطلاع على كافة الشروط تفصيلا من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء http://www.nppa.gov.eg.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

1ـ إرفاق صورة المؤهل الدراسي.

2ـ إرفاق صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

3ـ تقديم صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

4ـ صورة شهادة عضوية النقابة «للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين»

5- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

6ـ إرفاق صورة فوتوغرافية حديثة.

7ـ تقديم صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.

طريقة التقديم على الوظائف

1- يقوم المستوفون لشروط الشغل بالتقدم على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد إتمام الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع مبلغ بـ750 جنيها مصريا لا غير لوظيفة مدير الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، و500 جنيه لباقى الوظائف.

2ـ يتم تسجيل البيانات ورفع المستندات المشار إليها بصيغة «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني من هنا.