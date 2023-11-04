سلطنة عمان تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

أدانت سلطنة عمان مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها عشرات المصابين والجرحى، كما طالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أنها استقبلت 17 جريحًا فلسطينيًا من المصابين في العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه كان من المتوقع نقل 28 جريحًا فلسطينيًا إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في عدد من المستشفيات بمصر، لكن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف قافلة من سيارات الإسعاف، كانت متوجهة إلى معبر رفح في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، عرقلت نقل المصابين إلى الجانب المصري.